Washington (AFP) Das Konterfei einer Frau wird demnächst erstmals seit mehr als einem Jahrhundert wieder einen Dollarschein zieren. Im Jahr 2020 würden Zehn-Dollar-Scheine mit einer Frau in Umlauf gebracht, teilte US-Finanzminister Jacob Lew am Mittwoch (Ortszeit) in Washington mit. Anlass sei der 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts in den USA.

