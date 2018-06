New York (AFP) Popsängerin Madonna vereint in ihrem neuen Musikvideo Starpower mit ihrer Familie: In dem am Mittwoch (Ortszeit) beim Musik-Streamingdienst Tidal veröffentlichten Video zu ihrem neuen Lied "Bitch, I'm Madonna" ist die 56-Jährige zusammen mit Kollegen wie Beyonce, Katy Perry, Miley Cyrus und Kanye West zu sehen. Aber auch zwei der vier Kinder Madonnas, die beiden 14 und neun Jahre alten Söhne Rocco und David, haben darin einen ihrer seltenen öffentlichen Auftritte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.