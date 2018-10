Washington (AFP) Bei der schweren Schießerei in einer Kirche im US-Bundesstaat South Carolina sind nach Angaben der Polizei neun Menschen getötet worden. Der Polizeichef von Charleston, Gregory Mullen, sagte in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten, in der Kirche seien acht Leichen entdeckt worden, zwei Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb demnach ein weiterer Mensch. Mullen sprach von einem "abscheulichen Verbrechen".

