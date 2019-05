Peking (AFP) Der US-Netzwerkausrüster Cisco will in den kommenden Jahren mehr als zehn Milliarden Dollar (8,9 Milliarden Euro) in China investieren. Cisco habe mit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit Verweis auf die einflussreiche chinesische Behörde für wirtschaftliche Planung mit. Mit den Investitionen sollten "Innovation, Forschung und Entwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen" gefördert werden.

