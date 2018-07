Washington (AFP) Für manche sieht er aus wie ein Geist aus dem Videospiel Pac-Man, dabei ist der kleine Oktopus alles andere als gruselig. Das etwa faustgroße pinke Tier ist sogar so knuffig, dass eine kalifornische Wissenschaftlerin mit dem Gedanken spielt, es "Opisthoteuthis Adorabilis" zu nennen. Noch steht kein wissenschaftlicher Name für die bisher kaum beschriebene Art fest, doch die in etwa "Hinreißende Krake" bedeutende lateinische Bezeichnung kommt für die Forscherin Stephanie Bush in die engere Auswahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.