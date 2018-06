Le Bourget (AFP) Über einen Monat nach dem Absturz eines A400M in Spanien nimmt der Flugzeugbauer Airbus die Auslieferung solcher Transportflugzeuge wieder auf. Die spanische Aufsichtsbehörde habe alle Beschränkungen für neu produzierte Flugzeuge aufgehoben, teilte der Hersteller Airbus Defence and Space am Freitag in Le Bourget in der Nähe von Paris mit. Demnach sind nun alle A400M für den Flugbetrieb wieder freigegeben - allerdings müssen vor einem Start einmalig bestimmte Überprüfungen der Maschine vorgenommen werden, die Airbus bereits empfohlen hatte.

