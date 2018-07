Berlin (AFP) Im Schuldenstreit mit Griechenland hat Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) den Willen der Bundesregierung bekräftigt, in den kommenden Tagen eine Einigung zu finden. "Wir werden bis zur letzten Minute verhandeln", sagte Altmaier am Freitag im "RBB-Inforadio". Die Bundesregierung wolle nicht, "dass die Menschen in Griechenland Nachteile haben, weil ihre Regierung möglicherweise nicht rechtzeitig erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat".

