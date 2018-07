Berlin (AFP) Auch die Linken-Fraktion im Bundestag ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden: Auf zwei Servern der Fraktion wurden Schadprogramme gefunden, die von einer staatlich unterstützten Gruppe aus Russland stammen könnten, heißt es in dem am Freitag von der Fraktion vorgelegten Bericht des IT-Experten Claudio Guarnieri. Es sei aber noch nicht geklärt, ob es sich um den gleichen Angriff wie gegen den Bundestag handelt, sagte Linken-Parlamentsgeschäftsführerin Petra Sitte am Freitag vor Journalisten in Berlin.

