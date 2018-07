Berlin (AFP) Ein Teil der Castor-Behälter mit Atommüll, die in den kommenden Jahren in Deutschland zurückerwartet werden, soll zur Zwischenlagerung nach Bayern gehen. Das sieht ein Gesamtkonzept von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vor, das sie am Freitag in Berlin vorstellte. "Das ist ein großer Schritt voran", sagte Hendricks. Ihr Konzept ist demnach mit den Akw-Betreibern abgestimmt, die sich aber eine Prüfung der Vorschläge vorbehalten haben.

