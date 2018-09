Nürnberg (AFP) Der frühere Präsident der damaligen Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda, ist tot. Er sei im Alter von 74 Jahren in der Nacht zum Freitag gestorben, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mit. Jagoda stand von 1993 bis 2002 an der Spitze der Behörde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.