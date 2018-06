Berlin (AFP) Mit viel Prominenz aus dem Showgeschäft hat am Freitagabend in Berlin die Gala zur Verleihung des Deutschen Filmpreises begonnen. Im Vorfeld war die Spannung groß, welcher Film die meisten der begehrten Lolas abräumen kann. Mit jeweils sieben Nominierungen galten der Thriller "Victoria" und das Historien-Drama "Elser - Er hätte die Welt verändert" als favorisiert. Auf sechs Nominierungen durch die deutsche Filmakademie kam der Thriller "Who am I - Kein System ist sicher".

