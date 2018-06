Berlin (AFP) Angesichts der zunehmenden Zahl von Wölfen fordern die deutschen Jäger von der Bundesregierung ein einheitliches Konzept zum Umgang mit den Raubtieren. So müsse ein gemeinsames Wolf-Monitoring mit Polen und dem Baltikum aufgebaut werden, erklärte der Deutsche Jagdverband (DJV) am Freitag in Berlin. "Der Wolf kennt keine Ländergrenzen", erklärte DJV-Präsidiumsmitglied Gert Dittrich. "Mittelfristiges Ziel muss ein gemeinsames, grenzüberschreitendes Management sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.