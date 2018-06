Berlin (AFP) Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat scharfe Kritik an den Vorgaben der Bundesregierung in der Geheimdienstaffäre geübt. "Das Parlament muss selbst entscheiden, wie es die ihm von der Verfassung zugewiesene Aufgabe von Aufklärung und Kontrolle wahrnimmt", sagte Lammert am Freitag zu "Spiegel Online". "Das kann nicht die Regierung für das Parlament entscheiden. Die Regierung ist kein Vormund des Parlaments."

