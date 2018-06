Frankfurt/Main (AFP) Arbeitsministerin Andrea Nahles und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) haben für mehr Akzeptanz der Bundesbürger gegenüber Flüchtlingen geworben. Die Deutschen sollten "in den Flüchtlingen auch die Fachkräfte sehen, die wir immer dringender brauchen", schrieben die beiden Minister in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstagsausgabe). "Wir müssen die Fähigkeiten dieser Menschen nutzbar machen - für ihre, aber auch für unsere Zukunft." Jungen Flüchtlingen in Ausbildung solle ein über die Ausbildungszeit hinausreichendes Bleiberecht gewährt werden, forderten die beiden Minister.

