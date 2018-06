Berlin (AFP) Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Samstag hat ein Bündnis von Organisationen ein Umsteuern im Umgang mit den nach Europa kommenden Flüchtlingen gefordert. Die Europäische Union sei "mit ihrer auf Abwehr ausgerichteten Flüchtlingspolitik gescheitert", erklärte am Freitag der Geschäftsführer der Organisation Pro Asyl, Günter Burkhardt. In ihrem gemeinsamen Vorstoß fordern Pro Asyl, die Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt und mehrere Juristenorganisationen, dass Asylsuchende ihr Zufluchtsland frei wählen sollen dürfen.

