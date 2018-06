St. Petersburg (AFP) Der russische Ölkonzern Rosneft tritt 20 Prozent einer sibirischen Lagerstätte an das britische Unternehmen BP ab. Rosneft-Chef Igor Setschin und der Präsident von BP-Russland, David Campbell, unterzeichneten am Freitag am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg ein entsprechendes Abkommen. Die Lagerstätte Srednebotubinskoje gelte als eine der bedeutendsten im östlichen Sibirien und produziere derzeit 20.000 Barrel (159 Liter) pro Tag, erklärte Rosneft.Die beiden Unternehmen unterzeichneten außerdem Abkommen zur gemeinsamen Erkundung von zwei Vorkommen in Westsibirien und zur Verdopplung der Beteiligung von Rosneft an vier gemeinsam betriebenen Raffinerien in Deutschland.

