Luxemburg (AFP) Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sind die Aussichten ungewiss, vor dem Sondergipfel zu Griechenland noch Fortschritte in den Verhandlungen mit Athen zu erzielen. Er sei "ein bisschen skeptisch", ob es am Montag sehr viel mehr vorzubereiten gebe als derzeit, sagte Schäuble am Freitag beim EU-Finanzministertreffen in Luxemburg. Womöglich nehme aber über das Wochenende auch die Bereitschaft bei der griechischen Regierung zu, auf die Gläubiger zuzugehen. Es zähle jetzt jeder Tag.

