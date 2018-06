München (AFP) Tanken ist derzeit in Sachsen und im Saarland am teuersten. Dies teilte der Autoclub ADAC am Freitag nach einer Auswertung der Preisdaten von allen rund 14.000 Tankstellen mit, die bei der Markttransparenzstelle erfasst sind. Ein Liter Super E10 kostete demnach in Sachsen im Durchschnitt 1,482 Euro, der Preis für Diesel lag in dem Bundesland mit 1,224 Euro pro Liter im bundesweiten Vergleich allerdings auf Rang drei. Am meisten Geld für Diesel zahlten demnach Autofahrer im Saarland mit einem Preis von 1,231 Euro pro Liter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.