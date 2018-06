Berlin (AFP) Der Echtzeit-Thriller "Victoria" ist der große Gewinner des diesjährigen Deutschen Filmpreises. Bei der Verleihung am späten Freitagabend im Berliner Palais am Funkturm erhielt der ohne einen einzigen Schnitt in Berlin gedrehte Film von Regisseur Sebastian Schipper insgesamt sechs Lolas, wie die deutsche Filmakademie bekanntgab - darunter die Auszeichnungen als bester Spielfilm, für die beste Regie sowie die beste männliche und weibliche Hauptrolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.