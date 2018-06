Athen (AFP) Die Athener Regierung setzt im Schuldenstreit auf einen Durchbruch in letzter Minute beim Sondergipfel der Eurozone am Montag in Luxemburg. Athen habe sich Verhandlungen "auf höchster politischer Ebene in Europa" gewünscht und arbeite nun daran, dass der Gipfel ein Erfolg werde, erklärte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Freitag. Die Euro-Länder drangen aber auf feste Reformzusagen bereits im Vorfeld des Gipfeltreffens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.