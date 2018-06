Bratislava (AFP) Im Ringen um eine Einigung in der griechischen Schuldenkrise hat Frankreichs Präsident François Hollande dazu aufgerufen, "alles" für einen "Kompromiss" mit Griechenland zu tun. Bis zum europäischen Sondergipfel am Montag müsse "die Zeit genutzt" werden, damit die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, sagte Hollande am Freitag bei einem Besuch in Bratislava in der Slowakei. Ein Kompromiss müsse aber auf Basis der europäischen Regeln gefunden werden. Er wolle noch am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen.

