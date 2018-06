Paris (AFP) Für schlappe 23 Millionen Euro will Hollywood-Schauspieler Johnny Depp sein Anwesen in der südfranzösischen Provence verkaufen. Der zahlungskräftige Käufer kann dabei nicht nur ein 15 Hektar großes Grundstück und rund ein Dutzend Gebäude mit einer Wohnfläche von 1000 Quadratmetern erwerben, wie die Immobilienagentur Sotheby's Real Estate France am Freitag mitteilte. Das Magazin "Paris Match" berichtete, es gebe "zahlreiche persönliche Gegenstände" des "Fluch der Karibik"-Stars obendrauf, darunter Piratenkostüme.

