Lège-Cap-Ferret (AFP) Bei Proben für eine Luftakrobatik-Aufführung für eine französische Fernsehsendung ist ein zwölfjähriges Mädchen vor den Augen seiner Eltern in den Tod gestürzt. Das Mädchen verunglückte am Donnerstagabend, als es am Leuchtturm des an der Atlantikküste gelegenen Urlaubsortes Lège-Cap-Ferret mit einem Seil gesichert ein Kunststück ausführte. Die Zwölfjährige sei aus bislang ungeklärter Ursache auf das Steindach eines Vorbaus des Leuchtturms gestürzt, sagte Vize-Präfektin Dominique Christian am Freitag. Womöglich habe das Seil, an dem sie befestigt war, nicht die richtige Länge gehabt.

