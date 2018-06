Luton (SID) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Kerry Dixon ist wegen des tätlichen Übergriffes auf einen Mann in einem Pub zu neun Monaten Haft verurteilt worden. Dies entschied ein Gericht im englischen Luton am Freitag. Richterin Barbara Mensah sah es als erwiesen an, dass der 53 Jahre alte Dixon im Mai 2014 einen damals 38-jährigen Mann in dem Lokal angegriffen, geschlagen und getreten habe.

Mensah sprach von einem "schockierenden und verstörenden" Angriff. Der achtmalige Nationalspieler Dixon spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Chelsea (1982 bis 1992). In dieser Zeit wurde er einmal Torschützenkönig in der Premier League (1985), zudem nahm er mit der Nationalmannschaft an der WM 1986 in Argentinien teil.