London (AFP) Ein blinder Passagier ist womöglich beim Landeanflug auf London aus dem Fahrwerk einer British-Airways-Maschine zu Tode gestürzt. Die Leiche des Mannes wurde am Donnerstag kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Dach eines Bürogebäudes in London entdeckt, das in der Einflugschneise des Flughafens Heathrow liegt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

