London (AFP) Der britisch-spanische Luftfahrtkonzern International Airlines Group (IAG) hat am Freitag ein offizielles Kaufangebot für die irische Fluggesellschaft Aer Lingus vorgelegt. Wie bereits in seinem informellen Angebot bietet IAG den Anteilseignern von Aer Lingus 2,55 Euro pro Aktie, wie aus einer Mitteilung des Konzerns hervorging. Das sind etwa 40 Prozent mehr als zum Schlusskurs vom 17. Dezember 2014. Am Tag darauf hatte IAG seine Übernahmeabsichten öffentlich gemacht.

