London (AFP) Nach mehr als zehn Jahren hat Prinz Harry seine Zeit bei den britischen Streitkräften am Freitag offiziell beendet. Nach Angaben des Kensington-Palasts wird sich der 30-Jährige in den kommenden drei Monaten für den Natur- und Tierschutz in Namibia, Tansania, Botsuana und Südafrika einsetzen. Unter anderem werde er mit Waldhütern arbeiten, um Elefanten und Nashörner vor Wilderern zu schützen. Ab dem Herbst wird sich Harry dann ehrenamtlich um kranke oder verwundete Armeeangehörige kümmern.

