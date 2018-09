Mumbai (AFP) In Indien sind 33 Menschen nach dem Konsum von selbstgebrannten Spirituosen an einer Alkoholvergiftung gestorben. Neun weitere Patienten befinden sich in Lebensgefahr, nachdem sie den illegal herstellten Schnaps getrunken hatten, wie die Polizei in der indischen Hauptsaft Mumbai am Freitag mitteilte. Die Betroffenen seien am Mittwochmorgen erkrankt. Die Opfer wohnten nach Angaben der Polizei in einem Armenviertel am nördlichen Rand Mumbais. Die Behörden ordneten eine Untersuchung an. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest.

