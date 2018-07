Lucknow (AFP) Bei einem Hotelbrand in Indien sind am Freitag mindestens zehn Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Die Gäste wurden am frühen Morgen von dem Feuer überrascht, das im Restaurant des vierstöckigen Goyal Hotels in Pratapgarh im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ausbrach, wie ein Behördenvertreter sagte. Die Verletzten hätten unter anderem Verbrennungen erlitten. Laut Polizei war möglicherweise ein elektrischer Defekt die Brandursache.

