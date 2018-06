Köln (dpa) - US-Popstar Taylor Swift gibt bei ihrer "1989 World Tour" die einzigen Deutschland-Konzerte heute und morgen in Köln. Bei den ausverkauften Shows vor rund 16 000 Fans spielt die 25-jährige Sängerin hauptsächlich Songs aus ihrem fünften Studio-Album "1989". Im Anschluß wird die mehrfache Grammy-Gewinnerin in Amsterdam, Glasgow, Manchester, London und Dublin auftreten. In den iTunes-Charts rangiert Swifts aktuelle Single "Bad Blood" an der Spitze, in den US-Charts belegt der Song Platz zwei.

