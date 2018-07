Jerusalem (AFP) Zehntausende Palästinenser sind zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan zum Freitagsgebet auf den Tempelberg in Jerusalem geströmt. Laut der Polizei kamen mindestens 80.000 Muslime aus Ost-Jerusalem, Israel und dem Westjordanland, um an der Al-Aksa-Moschee zu beten. Auch 500 Palästinenser aus dem Gazastreifen erhielten die seltene Erlaubnis, zur drittheiligsten Stätte der Muslime nach Jerusalem zu kommen, um dort am ersten Freitagsgebet seit Beginn des Ramadan diese Woche teilzunehmen.

