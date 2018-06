St. Petersburg (AFP) Russland und Griechenland haben am Freitag den Bau einer russischen Gaspipeline durch Griechenland vereinbart. Der griechische Energieminister Panagiotis Lafazanis und sein russischer Kollege Alexander Nowak unterzeichneten am Freitag in St. Petersburg eine entsprechende Absichtserklärung. Nach Angaben von Nowak soll die Pipeline mit russischem Geld finanziert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.