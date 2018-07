St. Petersburg (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin will den syrischen Staatschef Baschar al-Assad zum Dialog mit seinen gemäßigten Gegnern bewegen. Ziel der Gespräche müssten "Reformen" und ein "politischer Wechsel" sein, erklärte Putin am Freitag beim internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Dies sei durchaus machbar, allerdings müsse es "einzig Sache des syrischen Volkes" sein.

