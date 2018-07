Belgrad (AFP) Der serbische Ministerpräsident Alexander Vucic hat sich bereit gezeigt, zur Ehrung der "unschuldigen Opfer" des Massakers von Srebrenica in die bosnische Stadt zu fahren. "Als Ministerpräsident der serbischen Regierung bin ich bereit, mich zu verneigen und die unschuldigen Opfer von Srebrenica zu ehren", sagte Vucic am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er verurteilte in scharfen Worten das Massaker an knapp 8000 muslimischen Jungen und Männern während des Bürgerkriegs 1995 durch die bosnischen Serben, vermied aber den Begriff Völkermord.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.