Halle Westfalen (SID) - Zwei Tage nach dem Weltrekord von Sabine Lisicki hat der kroatische Aufschlagriese Ivo Karlovic beim Rasenturnier in Halle/Westfalen für eine neue Bestmarke gesorgt. Der 2,11-m-Hüne servierte bei seinem Halbfinaleinzug gegen den Tschechen Tomas Berdych 45 Asse - mehr hat seit der Aufzeichnung der Statistiken 1991 niemand zuvor in einem Match über zwei Gewinnsätze geschlagen.

Karlovic, der im Achtelfinale der Gerry Weber Open Top-Talent Alexander Zverev (Hamburg) geschlagen hatte, gewann 7:5, 6:7 (8:10), 6:3. Der 36-Jährige spielt am Samstag entweder gegen Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) oder den Oberfranken Florian Mayer um den Einzug ins Finale.

"Das ist wirklich großartig, ich mag es immer, wenn ich irgendwo der Beste bin", sagte Karlovic über seine Bestmarke, die er auf eine Stufe mit seinem ersten Halbfinaleinzug in Halle stellt: "Der Rekord wird immer da sein, das Halbfinale kann in fünf Tagen vergessen sein. Daher ist beides für mich gleich wichtig."

Lisicki waren am Mittwoch in Birmingham gegen die Schweizerin Belinda Bencic 27 Asse in zwei Sätzen gelungen. Karlovic hatte sich bereits die alte Bestmarke (44) mit dem Australier Mark Philippoussis geteilt - den ultimativen Weltrekord hält US-Profi John Isner, der im längsten Match der Tennisgeschichte über fünf Sätze und 11:05 Stunden gegen Nicolas Mahut (Frankreich) 2010 in Wimbledon 112 Asse servierte.

Karlovic rückte mit insgesamt 9593 Assen in der "ewigen" Bestenliste näher an seinen führenden Landsmann Goran Ivanisevic heran. Der Wimbledonchampion von 2001 wird mit 10.183 Assen gelistet - allerdings fehlen in seiner Statistik die ersten drei Jahre (1988 bis 1991) seiner Karriere.