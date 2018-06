Lausanne (AFP) Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne hat am Freitag ein Startverbot des Internationalen Ski-Verbands (FIS) für die als Geigerin bekannt gewordene Thailänderin Vanessa Mae aufgehoben. Es gebe keine ausreichenden Beweise, dass Vanessa Mae persönlich gegen die Anti-Korruptionsregeln des Ski-Verbands verstoßen haben, befand der Sportgerichtshof. Das vierjährige Startverbot wurde annulliert. Allerdings hätte Mae nicht an den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 teilnehmen sollen.

