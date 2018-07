Ankara (AFP) Mit einer nationalen Trauerfeier hat sich die Türkei am Freitag von ihrem früheren Präsidenten Süleyman Demirel verabschiedet. Der Sarg mit den sterblichen Überresten Demirels, der in der Nacht zum Mittwoch mit 90 Jahren an Herzversagen gestorben war, wurde vor dem Parlament in Ankara aufgebahrt. Zu den Trauergästen zählten Präsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.