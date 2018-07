Bonn (AFP) Die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen hat 5,1 Milliarden Euro eingebracht. Alle drei zum Bieterverfahren zugelassenen Unternehmen - Telefónica Deutschland, Deutsche Telekom und Vodafone - seien dabei erfolgreich gewesen, teilte die Bundesnetzagentur am Freitag in Bonn mit. Mit Hilfe der erstmals versteigerten 700-Megahertz-Frequenzen (MHz) sollen künftig auch in ländlichen Regionen schnellere Internetverbindungen über Mobilfunkgeräte wie Smartphones oder Tablets möglich sein.

