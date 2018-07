New York (AFP) In einem Brief an den UN-Sicherheitsrat haben 70 Staaten den Einsatz von Fassbomben im syrischen Bürgerkrieg angeprangert. "Der Mai 2015 war der tödlichste Monat seit Beginn der syrischen Krise", kritisierte das am Donnerstag bekannt gewordene Schreiben an den Vorsitz des Sicherheitsrats, das von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden verfasst und von 67 weiteren Ländern unterzeichnet wurde.

