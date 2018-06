New York (AFP) Auf dem Times Square mitten in New York haben die US-Behörden am Freitag Gegenstände aus Elfenbein mit einem Gesamtgewicht von einer Tonne zerstört. Die Figuren, Schmuckstücke und Kunstobjekte, darunter Stoßzähne von Elefanten mit Schnitzereien, wurden nacheinander auf ein Laufband gelegt, das sie unter dem Applaus der Zuschauer zum Schredder beförderte. Viele der Gegenstände waren in einem Geschäft in Philadelphia beschlagnahmt worden, dessen Inhaber im Gefängnis sitzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.