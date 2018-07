New York (AFP) Der neue Band der Erotikroman-Reihe "Fifty Shades of Grey" hat vor einer New Yorker Buchhandlung einen Kundenansturm ausgelöst. Eingefleischte Fans standen am Donnerstag Schlange vor dem Laden an der Fifth Avenue, um eine Ausgabe zu ergattern und diese von der britischen Autorin E. L. James signieren zu lassen. Viele verbrachten sogar die Nacht vor dem Buchladen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.