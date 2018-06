Washington (AFP) Als erster amtierender US-Präsident kommt Barack Obama Ende Juli nach Äthiopien und besucht dabei auch den Sitz der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, schließt sich die Reise direkt an einen bereits seit längerem bekannten Besuch des Präsidenten im benachbarten Kenia an. Obama wird demnach die äthiopische Regierung und die Leitung der Afrikanischen Union (AU) treffen.

