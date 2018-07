Charleston (AFP) Nach dem Angriff auf eine von Afroamerikanern besuchte Kirche in Charleston mit neun Todesopfern hat die Gouverneurin des US-Bundesstaates South Carolina die Todesstrafe für den mutmaßlichen Schützen gefordert. Das rassistisch motivierte Verbrechen sei "der schlimmste Hass, den ich und dieses Land in einer langen Zeit gesehen haben", sagte die Republikanerin Nikki Haley am Freitag im Fernsehsender NBC.

