Kopenhagen (dpa) – Die dänische Regierungschefin Helle Thorning- Schmidt hat nach ihrer Niederlage bei der Parlamentswahl ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin und Chefin der Sozialdemokraten verkündet. Sie sei Dänemarks erste Ministerpräsidentin. Aber sie werde nicht die letzte sein. Das sagte die 48-Jährige nach der Wahl in der Nacht in Kopenhagen mit Tränen in den Augen. Die bürgerliche Opposition lag nach Auszählung aller Stimmen vor dem Mitte-Links-Lager der Ministerpräsidentin.

