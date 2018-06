Berlin (AFP) Nach der Festnahme seines in der arabischen Welt bekannten Journalisten Ahmed Mansur hat der katarische Fernsehsender Al-Dschasira dessen umgehende Freilassung verlangt. Nach Angaben des Senders wurde Mansur am Samstag auf dem Berliner Flughafen Tegel festgenommen, als er mit Qatar Airways nach Doha fliegen wollte. Berlin dürfe sich nicht zum Komplizen der ägyptischen Behörden bei der Verfolgung von Medienmitarbeitern machen, hieß es auf der Internetseite von Al-Dschasira. Dem Sender zufolge teilte Mansur in einem Telefonat mit, er befinde sich in Polizeigewahrsam. Am Montag werde ein Richter in seinem Fall entscheiden.

