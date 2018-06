Berlin (AFP) Die Junge Union (JU) fordert von der CDU einen Kurswechsel in der Renten- und Familienpolitik. Die Jugendorganisation der CDU will unter anderem eine Sonderabgabe für Kinderlose, ein 1000-Euro-Starterpaket für jedes neugeborene Kind sowie eine automatische Erhöhung des Renteneintrittsalters, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Samstag berichtete. "Wir dürfen nicht nur Papiere produzieren, sondern müssen auch handeln", sagte JU-Chef Paul Ziemiak dem Blatt. Das gelte "vor allem für den demografischen Wandel, wir sprechen viel darüber, aber wir tun zu wenig".

