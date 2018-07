Ottawa (SID) - Gastgeber Kanada steht bei der Frauenfußball-WM vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz am Sonntag (Montag/1.30 MESZ) in Vancouver unter Druck. In der Gruppenphase schossen die Ahornblätter gerade einmal zwei mickrige Tore - davon eines per Elfmeter. Die Offensive ist bislang zu harmlos, um beim Heim-Turnier Angst und Schrecken zu verbreiten.

"Das ist ein großes Spiel für unsere Nation", betonte Kanada-Coach John Herdman vor dem Duell mit dem WM-Debütanten, der von der deutschen Ex-Nationalspielerin Martina Voss-Tecklenburg trainiert wird und fast zur Hälfte aus Bundesliga-Spielerinnen besteht. Elf Schweizerinnen verdienen ihr Geld in Deutschland.

Rachel Rinast vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln freut sich auf die Stimmung im BC Place: "Uns ist bewusst, was da auf uns zukommt. Aber ist das nicht geil? Ist das nicht einmalig, in Kanada gegen Kanada vor einer solchen Menschenmenge spielen zu dürfen?"

Im Olympiastadion von Montréal bekommt es Titelanwärter Frankreich nach einem holprigen Gruppenphase mit Außenseiter Südkorea zu (22.00). Werden Les Bleues ihrer klaren Favoritenrolle gerecht, wären sie möglicher Viertelfinalgegner der deutschen Auswahl.

Mitfavorit Brasilien muss am Sonntag (19.00) gegen die von Bundestrainerin Silvia Neid als Geheimtipp gehandelten Australierinnen ran. Die Südamerikanerinnen kamen mit drei Siegen und ohne Gegentor durch die Vorrunde und wollen gegen die Matildas in Moncton auch wieder mit Superstar Marta spielen. Die fünfmalige Weltfußballerin und WM-Rekordtorschützin (15 Treffer) war im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica (1:0) am Mittwoch geschont worden.