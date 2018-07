Bochum (SID) - Probespieler Nando Rafael (31) hat im ersten Testspiel des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum für die kommende Saison zwei Tore erzielt. Neben dem vertragslosen Profi trafen beim lockeren 6:0 der Westfalen gegen eine Hattinger Stadtauswahl Simon Terodde, Patrick Fabian, Henrik Gulden und Michael Maria.

Angreifer Nando Rafael hatte einst für den FC Augsburg, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC gespielt. Er stand zuletzt in der chinesischen Super League bei Hanan Jianye unter Vertrag. Der Erlös des Benefizspiels am Samstag kam den Erdbebenopfern in Nepal zugute.