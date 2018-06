Prag (SID) - Ein überragender Jan Kliment hat Gastgeber Tschechien in der deutschen Gruppe A zum ersten Sieg bei der U21-EM geführt. Der 21-Jährige erzielte beim 4:0 (2:0) gegen Serbien in Prag die ersten drei Tore (8./21./56.), zudem traf Martin Frydek (59.). Einziger Wermutstropfen: Der zuletzt von Eintracht Frankfurt an Sparta Prag ausgeliehene Stürmer Vaclav Kadlec musste wegen einer Fußverletzung früh ausgewechselt werden.

Vor 16.253 Zuschauern im Letna-Stadion zeigte Tschechien im Vergleich zum Auftakt gegen Dänemark (1:2) eine deutliche Steigerung, die Serben dagegen knüpften nicht an das gute 1:1 gegen das DFB-Team an. Mann des Abends wurde somit Stürmer Kliment vom tschechischen Erstligisten FC Vysocina Jihlava. Drei Tore in einem Spiel der U21-EM hatte zuletzt der spätere HSV-Profi Marcus Berg 2009 für Schweden beim 5:1 gegen Weißrussland erzielt.

Ondrej Petrak vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg stand bei den Tschechen ebenso in der Startelf wie auf der Gegenseite Milos Jojic von Borussia Dortmund.