Athen (AFP) In der festgefahrenen griechischen Schuldenkrise prüft Athen nach Worten von Staatsminister Alekos Flabouraris eine Anpassung der vorlegten Reformpläne. Mehrere Zugeständnisse würden derzeit geprüft, sagte Flabouraris am Samstag dem griechischen Fernsehsender Mega. Dazu zählten die weitere Einschränkung von Frühverrentungen - was Athen prinzipiell bereits akzeptiert hat - sowie die Absenkung der Grenzen bei der Besteuerung von Unternehmensgewinnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.